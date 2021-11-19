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Dünya Filistinli mühendisin 103 günlük eylemi zaferle sonuçlandı
Dünya

Filistinli mühendisin 103 günlük eylemi zaferle sonuçlandı

Filistinli Mühendis Ala El-A’rac, Siyonist İsrail mahkemesinin verdiği idari tutukluluk kararını protesto etmek için başlattığı 103 günlük açlık grevini zaferle sonuçlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 15:30:00 -
Filistinli mühendisin 103 günlük eylemi zaferle sonuçlandı

Yeni Akit  Ankara

Kasım ayının başında İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için cezaevinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlenmişti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek kapsamında diplomatik, hukuki ve resmi adımların yanı sıra halk ve direniş grupları düzeyindeki faaliyetlerin de artırılması ve dayanışma halinin güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.

"Bir zafer daha"

103 gündür açlık grevini sürdüren Mühendis Ala El-A'rac, hakkında verilen 'idari tutukluluk' kararının kaldırılması sonucu eylemine son verdi. İsrail mahkemesinin hakkındaki idari tutukluluk kararını kaldırmasıyla, Ala El-A’rac da özgürlüğüne kavuşmuş oldu. El-A’rac, hukuksuz tutukluluk kararının kaldırılmasıyla ailesine, özgürlüğüne kavuşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

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