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Dünya Filistinli mücahitlerin İsrailli anneye söyledikleri dünyanın gündeminde!
Dünya

Filistinli mücahitlerin İsrailli anneye söyledikleri dünyanın gündeminde!

Yeniakit Publisher
2023-10-07 15:48:00 - 2023-10-07 15:51:21

İsrail’e operasyon başlatan Filistinli mücahitlerin, İsrailli bir anneye söyledikleri sözler dünyanın gündemine oturdu. İsrail yancıları ise, söz konusu görüntüleri kullanarak Filistinlilere karşı algı operasyonuna kalkıştı!..

Hamas öncülüğünde Filistinli Müslümanlar, bugün sabah saatlerinde terör devleti İsrail’e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattı.

Operasyon sırasında çok sayıda İsrailli terörist etkisiz hale getirildi. Birçoğu da esir alındı.

Bölgeden gelen görüntüler, Filistinli mücahitlerin sivil hassasiyetini gözler önüne sererken, seküler kesim Filistin’i suçlamak için türlü iftiralar atmaya başladı.

Özellikle İsrailli bir annenin Filistinli askerleri gördüğü zaman yaşadığı korku dolu anları paylaşan İsrail yancıları, Müslümanların sivil bir kadın ve çocuklarını katlettiğini ileri sürdü.

Halbuki o korku dolu anne ve çocuklarını gören Filistinli mücahitler, “Çocuğu var, çocuğu var” diyerek birbirlerini uyardıktan sonra kadına dönüp şunu söylüyorlar:
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Kimse sana dokunamaz, korkma. İnsanlık ve merhamet bizde!

İslam savaş hukukunda kadın ve çocuklara dokunulmaması emri kesinken, Aksa Tufanı operasyonu başladıktan sonra Hamas’ın mücahitlere, “Savaşmayana dokunmayın” talimatı da verilmişken, İsrail yancılarının sosyal medyadan yürüttüğü algı operasyonu manidar karşılandı!..

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