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Sosyal Medya Filistinli kızın Arap liderlere tepkisi dünyanın gündemi oldu! Kız bakın neler söyledi?
Sosyal Medya

Filistinli kızın Arap liderlere tepkisi dünyanın gündemi oldu! Kız bakın neler söyledi?

Yeniakit Publisher
2024-08-13 15:49:00 - 2024-08-13 15:53:58

İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de Filistinli kızın feryadı yürekleri dağladı. Arap ülkelerinin sessizliğine isyan eden kız, "Bir tek şey söyleyeceğim sizi affetmeyeceğim. Rabbimden sizi dünyada da ahirette de affetmemesini isteyeceğim" dedi.

İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de Filistinli kızın feryadı yürekleri dağladı. Arap ülkelerinin sessizliğine isyan eden kız,

"Bir tek şey söyleyeceğim sizi affetmeyeceğim. Rabbimden sizi dünyada da ahirette de affetmemesini isteyeceğim" dedi.

Gözü dönmüş İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmeden sürüyor.

 

Hayatta kalanlar sağ kaldıklarına sevinemiyor ölmekten beter halde yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar.

İşte o Filistinlilerden birisi tepkisini ve katliamı izleyen Arap dünyasına  isyan eden Filistinli kızın videosu sosyal medyada viral oldu 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

34 kişi açlıktan ölü 3500'ü ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 40 bine yaklaşırken, bu rakam Gazze nüfusunun yüzde 1,8'ine tekabül ediyor.

İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 24'ü ise gençlerden oluşuyor.

Bu sürede Gazze'de 34 kişi açlıktan öldü, yaklaşık 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İsrail saldırılarında 95 binden fazla kişi yaralandı, yaralıların yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Gazze Şeridi'nde 10 bin kişi ise hala kayıp veya enkaz altında.

Saldırılardan önce nüfusu 2 milyon 200 bin olan Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

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