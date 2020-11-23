Filistinli gruplardan Netanyahu'nun "Suudi Arabistan ziyaretine" tepki

GAZZE (AA) - Filistinli gruplar, İsrail basını tarafından duyurulan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gizli Suudi Arabistan ziyaretine tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin bilgiler doğruysa bunun tehlikeli olduğunu belirtti.

Bu durumun Filistin'in haklarının boşa harcanması ve ümmete yönelik bir hakaret olduğunu ifade eden Ebu Zuhri, Suud Arabistan'ı olanları açıklamaya çağırdı.

- İslami Cihad: Ziyaret, Mescid-i Aksa'ya ihanettir

İslami Cihad da yaptığı yazılı açıklamayla İsrail basını tarafından ortaya çıkarılan Netanyahu'nun Suudi Arabistan ziyaretini kınadı.

Açıklamada, söz konusu ziyaret, "politik bir düşüş, sarsılmaz değerlerden sapma, Kudüs, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ile suçlu Netanyahu'nun ele geçirerek değerlerini yıkmayı planladığı Mescid-i Aksa'ya bir ihanet" olarak değerlendirildi.

Bu adımın işgal güçlerini Filistinliler aleyhindeki saldırgan politikalarını sürdürmeye teşvik ettiği kaydedilen açıklamada, söz konusu ziyaretin halkı ve kutsal değerleri hedef alan kapsamlı saldırganlığın bir başlangıcı olabileceği uyarısında bulunuldu.

- FHKC: Normalleşme halkasını genişletmek için ABD-Siyonist çalışması

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de ziyareti "İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme halkasını genişletmek için ABD-Siyonist çalışması" şeklinde değerlendirdi.

Bu buluşmanın, Arap ve İslam ülkelerine yönelik yeni bir ihanet ve normalleşme için bir başlangıç olacağı kaydedilen FHKC açıklamasında, bazı Arap rejimleri tarafından uygulanan bu aleni ihanetle mücadele için Araplar arasında birlik çağrısı yapıldı.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Genel Sekreter Yardımcısı Kays Abdulkerim de gün içinde yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme girişimlerine karşılık vermesinin, Arap tutumunda çatlağa yol açabileceğini belirtmişti.

İsrail basını, Netanyahu'nun dün gizlice Suudi Arabistan'ın Neom kentine giderek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üçlü görüşme yaptığını yazmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ise Bin Selman'ın İsrail Başbakanı'yla Neom'da bir araya geldiği haberini yalanlamıştı.

Netanyahu da söz konusu haberlere ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, "Buna benzer konularda yıllardır yorum yapmadım ve buna şimdi başlamayacağım. İsrail'i güçlendirmek ve barış çemberini genişletmek için yıllardır hiçbir çabadan kaçınmadım." ifadelerini kullanmıştı.