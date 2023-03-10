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Dünya Filistinli direnişçiden Tel Aviv'in merkezinde silahlı eylem
Dünya

Filistinli direnişçiden Tel Aviv'in merkezinde silahlı eylem

Filistin'in işgal altındaki topraklarından Tel Aviv'de düzenlenen silahlı eylemde, 1'i ağır 3 siyonist işgalcinin yaralandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 09:58:00 -
Filistinli direnişçiden Tel Aviv'in merkezinde silahlı eylem

Siyonist işgal rejimi sözde polisinden yapılan açıklamada, eylemin Tel Aviv'in merkezindeki Dizengoff Caddesi'nde düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, caddedeki yayalara ateş açarak 3 siyonist işgalciyi vuran eylemcinin, çıkan çatışmanın ardından şehid edildiği belirtildi.

Şehid edilen eylemcinin daha önce 2 kez işgal zindanlarına giren Batı Şeria'nın Ni'lin kasabasından Filistinli 23 yaşındaki Mutaz Salah al-Khawaja olduğu açıklandı.

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