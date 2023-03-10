Filistinli direnişçiden Tel Aviv'in merkezinde silahlı eylem
Filistin'in işgal altındaki topraklarından Tel Aviv'de düzenlenen silahlı eylemde, 1'i ağır 3 siyonist işgalcinin yaralandığı belirtildi.
Siyonist işgal rejimi sözde polisinden yapılan açıklamada, eylemin Tel Aviv'in merkezindeki Dizengoff Caddesi'nde düzenlendiği aktarıldı.
Açıklamada, caddedeki yayalara ateş açarak 3 siyonist işgalciyi vuran eylemcinin, çıkan çatışmanın ardından şehid edildiği belirtildi.
Şehid edilen eylemcinin daha önce 2 kez işgal zindanlarına giren Batı Şeria'nın Ni'lin kasabasından Filistinli 23 yaşındaki Mutaz Salah al-Khawaja olduğu açıklandı.