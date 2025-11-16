  • İSTANBUL
Filistinli çocuklar için binlerce fidan dikildi
Yerel

Filistinli çocuklar için binlerce fidan dikildi

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Filistinli çocuklar için binlerce fidan dikildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, "Gazze Hayat Ormanı Fidan Dikim Etkinliği" düzenlendi. Anlamlı günde 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Filistin'e Destek Platformu, Orman Genel Müdürlüğü, Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER) ve Arnavutköy Belediyesi işbirliğiyle İmrahor'da yapılan etkinlikte her bir fidanın altına, Gazze'de öldürülen çocukların isimleri ve hayallerinin yazılı olduğu kartlar bağlandı.

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin Gazze'yle dayanışmanın bir parçası olduğunu söyledi.

Filistin davasına sahip çıkan paydaşlarıyla ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını belirten Güney, "Biz, bu ağaçlandırma seferberliğiyle birlikte aslında Filistin'deki mücadeleye taraf olduğumuzu beyan etmek istiyoruz." dedi.

 

Güney, gençlerin Filistinli liderler adına da fidan dikeceğini anlatan Güney, "Her bir gencimiz burada Yahya Sinvar adına ağaç dikecek. İsmail Heniyye adına ağaç dikecekler. Bu ağaçlar yarın öbür gün bu topraklarda Gazze ve Filistin’de irtibatımızın tapu senedi olacak." diye konuştu.

