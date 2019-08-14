Filistinli Aktivist Musa Hicazi Türkiye’ye seslendi: Ümmetin umudu ve lideri Erdoğan’a sahip çıkın!

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskını sonrasında yaşanan gelişmeleri yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Filistinli Aktivist Musa Hicazi, “Aşırı sağcı Yahudiler maalesef iktidara yürüyorlar ve bizleri zor günler bekliyor. Filistin’e, Kudüs’e kim yardım etmişse ona sürekli saldırıyorlar ve dünya genelinde yıpratmaya çalışıyorlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a neler yaptıklarını görüyoruz. Sayın Erdoğan, sadece Türkiye’nin değil ümmetin umudu ve lideridir. Türkiye’deki bütün kardeşlerime sesleniyorum; ümmetin liderine sahip çıkın.” dedi.

İsrail’den Mescid-i Aksa’da provokatif hareket!

Gazze’de Filistinlilerin, Kurban Bayramı’nın ilk gününde fanatik Yahudilerin İsrail askerlerinin korunması altında Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlendiğini ve bu baskında Müslümanların direnmeye çalıştığını hatırlatan Filistinli Aktivist Musa Hicazi, “İlk kez aşırı Yahudi grupları, Kurban Bayramı’nın ilk günü Mescid-i Aksa’ya girmiş oldu. İsrail’in aşarı Yahudilerin girişini sağlama kararı çok tehlikeli bir karar olmuştur. İsrail, kışkırtıcı ve provoke edici adımlar atmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Aşırı sağcı Yahudi gruplar iktidara yürüyor

Daha önce alınan kararla İsrail’de aşırı sağcı ve ırkçı adayların seçime giremediğine dikkat çeken Musa Hicazi, şöyle konuştu:

“Irkçı söylemlerde bulunan aşırı sağcı isimlerin siyasi yasakları kaldırıldı ve artık İsrail meclisine girebilecekler. Bundan sonraki süreçte siyasette aktif olarak yer almak isteyen aşırı sağcı Yahudilerin, ‘Müslümanları Mescid-i Aksa’dan kovacağız. Teröristler idam edilecek. Teröristlerin aileleri ülkeden kovulacak. Evlerin yıkılmasını artıracağız.’ şeklinde vaatlerde bulunuyorlar. İsrail’de 17 Eylül’de seçimler olacak ve bu aşırı sağcıların iktidara gelme olasılığı oldukça yüksek. 17 Eylül’den itibaren İsrail’de biz Müslümanları daha zor günler bekliyor.”

“Filistinlilerin umudu kalmadı”

Yeniakit.com.tr’nin “Türkiye başta olmak üzere İslam dünyası ve Müslümanların Kudüs’e yönelik neler yapabilir?” sorusu üzerine ise Musa Hicazi, “Filistin sorunuyla ilgilenen bütün İslam ülkelerini kendi iç sorunlarıyla meşgul etmeyi başardılar. Bu saatten sonra Kudüs’e dair ne yapabilirler? Filistin’de yaşayan Müslümanlarda özellikle Türkiye’den büyük beklenti ve umutları vardı fakat artık o da kalmadı.” dedi.

Türkiye’ye ve Müslümanlara çağrı

Türkiye’nin Filistin dahil İslam coğrafyasındaki mazlumların sorunlarıyla ilgilinmeye başladığı andan itibaren Türkiye’ye yönelik saldırıların arttığını söyleyen Filistinli Aktivist Musa Hicazi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’de yapılan son yerel seçimlerde AK Parti’ye Ankara ve İstanbul’da kaybettirdiler. Filistin’e, Kudüs’e kim yardım etmişse ona sürekli saldırıyorlar ve dünya genelinde yıpratmaya çalışıyorlar. Bizimle yakından ilgilenen ve sorunlarımızın çözümü için gece gündüz çalışan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a neler yaptıklarını görüyoruz. Türkiye’deki Müslümanların gerçekleri görmelerini ve gençleri yeniden kazanmaları için çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’nin nereden nereye geldiğini gençlere iyi anlatılmalı ve Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a desteğin daha da artırılması gerekmektedir. Sayın Erdoğan, sadece Türkiye’nin değil ümmetin umudu ve lideridir. Türkiye’deki bütün kardeşlerime sesleniyorum; ümmetin liderine sahip çıkın.”