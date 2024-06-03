Filistinli akademisyen Dr. Abdullah'tan siyoniste ambargo çağrısı: Boykotu bırakmayın!

Taha Emre Özdemir Ankara

7 Ekim 2023 tarihinden beri aralıksız olarak Gazze'yi bombalayan işgalci İsrail, bugüne kadar resmi verilere göre 35 binin üzerinde sivili şehit ederken, yüz binlerce Gazzeliyi de göçe zorladı.

Gazze'deki bombardımandan kaçarak Refah'a sığınan siviller burada da hedef alınıyor. Siyonistler, "güvenli bölge" diyerek Refah'a yönlendirdikleri sivilleri acımasızca katlederken, önceki gün yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki çatışmaların neredeyse sonlandığı, işgalci İsrail'in tüm gücünü Refah'a yönelttiği belirtildi. Öte yandan mücahid Hamas'ın son olarak ABD Başkanı Joe Biden tarafından önerilen ateşkese de olumlu yaklaşmasına karşın katil Netenyahu, Gazze'de başlattığı soykırımı Refah'ta sürdürüyor.

'1,5 milyon sivil Refah'a sığındı'

Yeni Akit'e konuşan Filistin Diplomasi Merkezi (FİDE) Başkan Yardımcısı Dr. Sadık Abdullah, son durumu değerlendirdi. "Refah'ın asıl nüfusu 300 bin kişi. 7 Ekim'den beri işgalci İsrail rejimin saldırıları nedeniyle Gazze'den 1,5 milyon insan Refah'a göç etti. Bu 1.5 milyon kişinin yarısı da işgalcilerin 6 Mayıs'ta başlattığı saldırılardan sonra Refah kentinden ayrılmak zorunda kaldı." diyen Dr. Abdullah, Refah'ta siyonistler tarafından vurulan çadırkentlerin tamamında, Gazze'den göç etmek zorunda kalan sivillerin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İsrail'in saldırı düzenlediği çadırkentlerin tamamı sivillerden oluşuyor. Burada yaşayan siviller Gazze'den bombardıman sebebiyle göç etmek zorunda kalan kimseler. İşgalci rejim Refah'ı 'güvenli bölge' olarak ilan etmişti. Bugün ise insanların 'güvenli bölge' diye sığındığı yeri dünyanın gözleri önünde bombalıyorlar. Bu çadırlarda yaşayanların çoğunluğu kadın ve çocuklar. Savaşın 8. ayı geride kalırken, mücahidlerimiz hem Tel Aviv'i vurarak hem de siyonistlerin işgal girişiminde bulunduğu Gazze şeridinde savaşarak direniyor. İsrail'in saldırılarının dozunun artmasının sebebi mücahidlerimizin dirayetli duruşu karşısındaki öfkesidir."

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'Boykotu lütfen bırakmayın'

Dr. Sadık Abdullah, sözlerinin devamında İslam ülkeleriyle Müslüman halklara seslendi. Ülkeler tarafından siyoniste uygulanacak ambargoyla halkların boykotunun düşmanın belini kıracağını ifade eden Dr. Abdullah, şöyle konuştu:

"İrlanda, Norveç, İspanya ve diğer Batı ülkelerinin göstermiş olduğu net tavra karşı İsrail bir yandan yalnızlaşırken diğer yandan herkesin gözü önünde katliamını sürdürüyor. Biz İslam ülkelerinden diplomatik yollarla çaba göstermelerini bekliyoruz. ABD ve diğer soykırım destekçisi ülkelere ortak bir baskı uygulanarak saldırılar durdurulabilir. ABD başta olmak üzere birçok Batı ülkesi işgalcilerin askeri envanterini karşılıyor. İslam ülkeleriyle birlikte vicdan sahibi tüm ülkeler Filistin cephesinde yer almalıdır. Bizim hem İslam ülkelerinden hem halklarından beklentimiz siyoniste karşı tüm ambargoları uygulayarak onları maddi zarara uğratacak boykota önem vermeleridir. Boykotu lütfen bırakmayın."