Filistin’in yeni başbakanı belli oldu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye’yi hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye’yi hükümeti kurmakla görevlendirildi. Filistin’de Rami el-Hamdallah’nın istifası sonrası boşalan başbakanlık koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ocak ayında istifa eden Rami el-Hamdallah’ın yerine Muhammed Iştiyye’yi başbakan olarak atadı. 29 Ocak’ta Fetih Hareketi Merkez Komitesinin yeni hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almasının ardından, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a sunmuştu.

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