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Filistin’in yeni başbakanı belli oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye’yi hükümeti kurmakla görevlendirildi.

10 Mart 2019 Pazar 16:31
Filistin’in yeni başbakanı belli oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye’yi hükümeti kurmakla görevlendirildi.

 

Filistin’de Rami el-Hamdallah’nın istifası sonrası boşalan başbakanlık koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ocak ayında istifa eden Rami el-Hamdallah’ın yerine Muhammed Iştiyye’yi başbakan olarak atadı.

 

29 Ocak’ta Fetih Hareketi Merkez Komitesinin yeni hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almasının ardından, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a sunmuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:31
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