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Gündem Filistin’e yardım edecekti… Bunak Biden yanlış ülkeleri karıştırdı!..
Gündem

Filistin’e yardım edecekti… Bunak Biden yanlış ülkeleri karıştırdı!..

Yeniakit Publisher
2024-03-02 10:52:00 -
Filistin’e yardım edecekti… Bunak Biden yanlış ülkeleri karıştırdı!..

Terör oluşumu İsrail’e milyarlarla dolar destek verdikten sonra Gazze’ye havadan yardım göndereceklerini duyurarak dünya kamuoyunun aklıyla adeta alay eden ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir gafa imza atarak yardımların Gazze yerine Ukrayna’ya gönderileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde İsrail işgali altındaki Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını duyururken, sehven Gazze yerine iki kez "Ukrayna" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Biden, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, İsrail tarafından yardım beklerken vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili olarak, "Gazze'nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay trajik ve korkutucu. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü." şeklinde konuştu.

İtalya Başbakanı Georgia Meloni ve ABD Başkanı Joe Biden

Biden, "Önümüzdeki günlerde, Ürdün'e katılarak (Gazze'ye) havadan insani yardımları atmaya başlayacağız." şeklinde konuştu. Gazze'ye havadan atacakları yardımla ilgili konuşmasında Biden'ın Gazze yerine sehven iki kez "Ukrayna" demesi dikkati çekti.

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