Filistin’e yardım edecekti… Bunak Biden yanlış ülkeleri karıştırdı!..

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde İsrail işgali altındaki Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını duyururken, sehven Gazze yerine iki kez "Ukrayna" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Biden, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, İsrail tarafından yardım beklerken vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili olarak, "Gazze'nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay trajik ve korkutucu. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü." şeklinde konuştu.

Biden, "Önümüzdeki günlerde, Ürdün'e katılarak (Gazze'ye) havadan insani yardımları atmaya başlayacağız." şeklinde konuştu. Gazze'ye havadan atacakları yardımla ilgili konuşmasında Biden'ın Gazze yerine sehven iki kez "Ukrayna" demesi dikkati çekti.