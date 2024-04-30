Filistin'e destek veren milli sporcuya soruşturma açıldı!

Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Filistin'e verdiği destek sebebiyle Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu'nun soruşturma açtığını duyurdu. Şampiyon olan Erbakan Akyüz, kürsüde Filistin bayrağı açıp, Filistin halk oyunu "dabke" dansı yapmıştı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nı, milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz kazanmıştı.

Akyüz, daha sonra kürsüde Filistin bayrağı açtı ve Filistin halk oyunu 'dabke' dansı yaptı.

AÇIKÇA TEHDİT ETTİLER!

Yaşananların ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Akyüz, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından şampiyonluğunun geri alınabileceğine yönelik tehdit edildiğini söyledi. Akyüz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"GURUR VERİCİ BİR ŞEKİLDE TAŞIYACAĞIM O CEZAYI"

Hakkında bir de soruşturma açan Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu'na sosyal medya hesabından çektiği video ile tepki gösteren Akyüz, "Soruşturma açmak, şampiyonlukları almak, ceza vermek... Dünya, Avrupa ne şampiyonluğum varsa elimden alın. Beni bunlarla korkutup geri adım attırabileceğinizi düşünüyorsanız, aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz gerçekten. Bebek katillerine karşı yapmış olduğum protestoyu kalkıp, 'bizim değerlerimize aykırı böyle şeyler' diyerek soruşturmak açmak. Senin değerin yok. Ne değeri? Ne vicdan, ne insanlık, ne haysiyet... Hiçbir şey yok sizde. Aşağılıksınız! Aşağılık bile değilsiniz, seviyeniz bile yok sizin. Almazsanız da, ceza vermezseniz de adam değilsiniz ulan!. Dünya şampiyonluğundan daha gurur verici bir şekilde taşıyacağım o cezayı." ifadelerini kullandı.

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