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Dünya Filistin'den Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının 'şiddet döngüsüne yol açacağı' uyarısı
Dünya

Filistin'den Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının 'şiddet döngüsüne yol açacağı' uyarısı

Filistin, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin artan saldırılarının şiddet döngüsüne yol açacağı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 11:35:00 -
Filistin'den Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının 'şiddet döngüsüne yol açacağı' uyarısı

Filistin Devlet Başkanlığından, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail hükümeti yerleşimcilerin şiddet ve teröründen tamamen ve doğrudan sorumludur." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların devam etmesinin bölgenin bir şiddet döngüsünde kalmasına yol açacağı uyarısı yapılan açıklamada, saldırıların durması için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine ve beldelerine yönelik saldırıları nedeniyle "çatışma bölgesinde durumun kontrolden çıkması ve bunun tehlikeli sonuçları" konusunda uyarıda bulunmuştu.

İsrailli sivil toplum örgütü Barış Şimdi (Peace Now), 15 Aralık'ta yayımladığı raporda, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve mallarına yönelik saldırılarının arttığını duyurmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi de bu yılın ocak ayından kasıma kadar Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin 427 saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

 

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