Filistin'den katil İsrail'in Cenin saldırısına cevap!

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentine yönelik hava saldırısı ve baskını sonucu 9 Filistinli şehit oldu, 10'u ağır 80 kişi yaralandı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, saldırıların ardından Ramallah'ta Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğinde düzenlenen olağanüstü toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

"Filistin yönetimi, Cenin'e yönelik saldırıya yanıt olarak İsrail tarafıyla tüm iletişimi ve görüşmeleri kesme, güvenlik koordinasyonunu durdurmayı da devam ettirme kararı aldı" ifadesine yer verilen açıklamada ayrıca daha önce Ürdün'ün Akabe ile Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentlerinde gerçekleştirilen görüşmelerde İsrail'le varılan son anlaşmaların da "artık geçerli olmadığı" kaydedildi.

Mahmut Abbas'tan çağrı!

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Mahmut Abbas da, "Uluslararası toplumdan halkımıza uluslararası koruma sağlaması ve işgal devletine yaptırım uygulanması isteğimizi yineliyoruz" dedi.

Filistinli direniş gruplarının genel sekreterlerine durumun risklerini görüşmek için olağanüstü toplantı çağrısı yapan Abbas, Filistin halkını da kararlı bir şekilde direnmeye, toprakları ve kutsal değerleri korumak için "tek saf" olmaya davet etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO