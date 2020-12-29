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Dünya Filistin'den İsrail'e koronavirüs aşısı tepkisi
Dünya

Filistin'den İsrail'e koronavirüs aşısı tepkisi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in cezaevindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına koronavirüs aşısını yapmama kararına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 00:36:00 -
Filistin'den İsrail'e koronavirüs aşısı tepkisi

Başbakan Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İsrail hapishanelerindeki tutuklulara Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gözetiminde aşı yapılmasını gerektiğini belirten Iştiyye, İsrail'in Filistinli "güvenlik" tutuklularına Kovid-19 aşısı yapılmaması yönündeki kararını kınadı.

İsrail medyası, Sağlık Bakanlığının yönetmeliğine rağmen İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın, hapishanelerdeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "Kovid-19 aşısı yapılmaması" emri verdiğini yazdı.

Filistin Esirler Cemiyeti'ne göre, İsrail hapishanelerinde bulunan 140 Filistinli virüse maruz kalmış durumda.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 41'i kadın, 170'i çocuk ve 380'i idari tutuklu olmak üzere toplam 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

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