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Dünya Filistin'den İsrail kararı
Dünya

Filistin'den İsrail kararı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne, İsrail ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımız başkenti Kudüs olan bağımsız devletinde meşru haklarını almadan olaylar bitmez" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 07:10:00 -
Filistin'den İsrail kararı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne, olayların Filistinlilerin meşru haklarını elde etmeden son bulmayacağını söyledi.

Filistin halkının ebediyen beklemeyeceğini vurgulayan Ebu Rudeyne, şunları söyledi:

"Halkımız başkenti Kudüs olan bağımsız devletinde meşru haklarını almadan olaylar bitmez. Yeni farklı ve tehlikeli bir realite yaşıyoruz. Bu durum, sürmesi imkansız bir hal yarattı ve gelecekte herhangi bir siyasi ufkun kapılarını kapatacaktır. Bu işgal tüm savaşların, sorunların ve bölgenin kördüğümlerinin sebebidir."

Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in orduya Batı Şeria'da öldürme ve tacizin önünü açan kayıtsız çalışma talimatı vermesindeki tehlike konusunda uyarıda bulundu.

Uluslararası müdahale ve himaye talebinde bulundu

Yahudi yerleşimcilerin gelecek cuma Mescidi Aksa'ya baskın düzenleme tehditleri konusunda da uyaran Ebu Rudeyne, İsrail hükümetinin duvar inşası kararı, son olarak Filistinli kadınların vahşice öldürülmesi gibi günlük olarak Filistin vatandaşlarının öldürülmeleri tehlikesine dikkati çekti.

Ebu Rudeyne, yaşananların durumu kontrolü mümkün olmayan noktaya sürüklediğini belirterek olayların yıkıcı bir aşamaya ulaşmadan İsrail saldırılarını durduracak uluslararası bir müdahale ve himayenin sağlanması talebinde bulundu.

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