Filistin'den Çekya Dışişleri Bakanı'na tepki!
FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini, terörist İsrailli yetkililer eşliğinde ziyaret etmesine tepki gösterdi.14 Kasım 2018 Çarşamba 15:58
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini İsrailli yetkililer eşliğinde ziyaret etmesini eleştirdi.
"Çek, Kudüs duruşuna uysun"
Ureykat, Petricek'in bugün İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer eşliğinde Eski Şehir bölgesini ziyaret etmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Çek Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk kuralları ve Avrupa Birliği'nin (AB) işgal altındaki Kudüs hakkındaki duruşuna uymasını istedi.
"Bu ziyaret ilhaka katkı sağlıyor"
Çek Cumhuriyeti'ne "Kudüs'ün Yahudileştirilmesi" planına katkıda bulunmama çağrısı yapan Ureykat, "Bu ziyaret, İsrail projesinin (Birleşik Kudüs) tanıtımına ve şehrin yasa dışı bir şekilde ilhak edilmesine katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.
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