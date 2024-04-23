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Dünya Filistin'den Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısı! ''Arap Birliği harekete geçmeli''
Dünya

Filistin'den Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısı! ''Arap Birliği harekete geçmeli''

Yeniakit Publisher
2024-04-23 10:33:00 - 2024-04-23 10:45:57
Filistin'den Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısı! ''Arap Birliği harekete geçmeli''

Filistin Devleti Arap Birliği'ni, İsrail'in işlediği suçları görüşmek için acil toplantı yapmaya çağırdı.

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned el-Akluk, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Ramallah yönetiminin Arap Birliği'nin en kısa zamanda olağanüstü toplanması talebinde bulunduğunu belirtti.

Toplantının daimi temsilciler düzeyinde talep edildiğini aktaran Akluk, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı devam eden soykırım suçlarını ele almak üzere olağanüstü toplantı çağrısının yapıldığını ifade etti.

Toplantıda işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının da görüşüleceğine işaret eden Akluk, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin talebini veto etmesinin de ele alınacağının altını çizdi.

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Akluk, toplantıda ayrıca işgal altındaki Filistin topraklarında ihlal edilen insan haklarıyla ilgili detayların aktarılacağını kaydetti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI 

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
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İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 485 Filistinli hayatını kaybetti.

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Yorumlar

Böl-Yönet

Yıl 1917 İngiliz General Maude Osmanlıyı bölmek için, "Osmanlıdan ayrılın Arap Birliğini kurun, İngiltere arkanızda" diyordu! Mill-Yerli meselelerde birleşemiyor... hep birilerinin kölesi olarak kalıyoruz.

mevhibe inal

Acil mi?! Aylardır bunca masum Müslüman katledildi. Kimse süsünden püsünden, konforundan vazgeçmedi. Yahudi-Hıristiyan hiç olmazsa kendi dindaşının hesabını anında soruyor.
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