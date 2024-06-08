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Dünya Filistin'den ABD açıklaması! Dikkat çeken bir çağrıda bulundular
Dünya

Filistin'den ABD açıklaması! Dikkat çeken bir çağrıda bulundular

Yeniakit Publisher
2024-06-08 19:23:00 -
Filistin'den ABD açıklaması! Dikkat çeken bir çağrıda bulundular

Filistin yönetimi İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlardan ABD'yi sorumlu tutarak, tüm dünyaya "acil müdahale" çağrısı yaptı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırının akabinde bir açıklama yaptı.

'KATLİAMLARDAN TÜMÜYLE ABD'Yİ SORUMLU TUTUYORUZ'

Açıklamasında Ebu Rudeyne, "İsrail tarafından işlenen katliamlardan tümüyle ABD'yi sorumlu tutuyoruz ve ABD'yi her şeyi yıkacak ve kimseye barış ve güvenlik getirmeyecek tehlikeli bir aşamaya evrilen bu savaşı durdurmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

TÜM DÜNYAYA MÜDAHALE EDİN ÇAĞRISI

Nusayrat Mülteci Kampı'nda onlarca kişinin ölmesine neden olan saldırı dahil olmak üzere Filistin halkına karşı her gün işlenen kanlı katliamlar serisinin, soykırımın devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan Ebu Rudeyne, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma "bu kanlı katliamları durdurmak için derhal müdahale etme ve İsrail'i uluslararası kararları hiçe sayan bu eylemlerine bir an evvel son vermeye zorlama" çağrısı yaptı.
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NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 210 kişinin öldüğünü, en az 400 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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