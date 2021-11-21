Filistin’de şiddetli çatışmalar! 7 işgalci İsrail askeri yaralı!
Siyonist İsrail işgalindeki Kudüs ve çevresinde gerginlik her geçen gün tırmanıyor. Kudüs'te Silsile kapısında yaşanan silahlı bir çatışmada en az 7 işgalcinin yaralandığı haberleri geliyor.
Yeni Akit Ankara
Siyonist İsrail işgalindeki Kudüs ve çevresinde gerginlik her geçen gün tırmanıyor. Kudüs'te Silsile kapısında yaşanan silahlı bir çatışmada en az 7 işgalci İsrail asker ve polisinin yaralandığı belirtiliyor.
Çatışma ve kaos sürüyor!
Kudüs'te Silsile kapısında silahlı bir çatışma haberinin ardından Mescidi Aksa ve Eski Şehir civarında kaos sürüyor. Öte yandan alarma geçen İsrail işgal güçlerinin, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Şufat askeri kontrol noktasında bir Filistinli genci dövdükten sonra gözaltına aldığı bildirildi.