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Dünya Filistin’de bu cuma da çatışmalarla geçti
Dünya

Filistin’de bu cuma da çatışmalarla geçti

Çatışmaların gölgesinde 60 bin mümin Cuma namazını Mescidi Aksa’da eda etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 17:19:00 -
Filistin’de bu cuma da çatışmalarla geçti

Yeni Akit  Ankara

Siyonist İsrail işgal ve ablukası altındaki Filistin’de bir cuma günü daha çatışmalar ve zulümle geçti. Mescidi Aksa’ya akan 60 bin Filistinli, çatışmaların ve işgalcilerin silahlarının gölgesinde cuma namazını eda etti.

Siyonist İsrail işgal ve ablukası altındaki Filistin’de bir cuma günü daha çatışmalar ve zulümle geçti.

Kalkaliye’de şiddetli çatışma!

Kalkaliye'nin doğusunda yer alan Kefr Kadum kasabında Filistinli gençler ile İsrail işgal kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Çatışmalarda çok sayıda Filistinli genç, İsrail güçlerinin attığı plastik mermilerle yaralandı. Çatışma bir saatten fazla sürerken işgal gücü askerlerinden de yaralananlar olduğu bildirildi.

Cebeli Subeyh’te Filistinli gençlerle işgal kuvvetleri çatıştı!

Öte yandan, Cebeli Subeyh'te Filistinli gençler ile işgal kuvvetleri arasında patlak veren çatışmaların da oldukça şiddetli geçtiği öğrenildi. Buradaki çatışmalarda da bazı Filistinli gençler hafif şekilde yaralandı.

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