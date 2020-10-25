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Aktüel Filistin ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Filistin ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Ürdün'de 39, Filistin'de 5 kişi daha yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 20:42:49 -
Filistin ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

AMMAN / RAMALLAH (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 579'a, Filistin'de 519'a yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 39 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2 bin 337 kişinin virüse yakalandığı belirtildi.

Bakanlık, son verilerle salgında toplam ölü sayısının 579'a, vakaların 53 bin 87'ye, iyileşen hasta sayısının 7 bin 909'a yükseldiğini açıkladı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 5 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle can kaybının 519'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 453 yeni vaka tespit edildiği, 360 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle ölü sayısının 519'a, vakaların 62 bin 46'ya, iyileşenlerin sayısının da 54 bin 667'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

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