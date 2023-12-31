  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu kadın, Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de AK Parti’yi de çıldırtacak! Bu tam bir şımarıklık! ‘Oyun büyük yeğen' kafasına girip bu dolmayı yediler

Süper Kupa rezaleti hangi ‘koç’u kurban edecek? Ali Koç'un 28 Kasım'daki 'provokasyon' iması gündemde: O gün geldiğinde kimin ne duruş sergileyeceği görülecektir

AK Partili Hulki Cevizoğlu'ndan olay Süper Kupa yorumu: “Afedersiniz” deyip saydırdı da saydırdı! Yer yerinden oynayacak

Suudi Arabistan medyasından hayrete düşüren “Süper Kupa” kararı! Böyle yer buldu

Saadet Partisi’nden flaş “İstanbul” kararı! Bomba gelişmeyi tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Süper Kupa maçıyla ilgili o şok gerçek ortaya çıktı! Meğer bu yapılmış! Herkes “Bu nasıl iş” diye birbirine soruyor

Katar’dan flaş teklif! Tüm dünya, nefesini tuttu, bu olaya kilitlendi

Galatasaray ve Fenerbahçe, bu yüzden komplekse kapılmış! “Prens Selman” detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Süper Kupa skandalının ardından Türkiye’de flaş gelişme! Haberi, İçişleri Bakanı bizzat duyurdu

Katar’dan bomba hamle! Tüm dünya şaşkınlıkla bu yaptıklarını izliyor
Dünya Filistin topraklarının 1948'den sonra gördüğü en kanlı yıl: 2023
Dünya

Filistin topraklarının 1948'den sonra gördüğü en kanlı yıl: 2023

Yeniakit Publisher
2023-12-31 20:46:00 -
Filistin topraklarının 1948'den sonra gördüğü en kanlı yıl: 2023

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria dahil olmak üzere Filistin topraklarında bu yıl İsrail tarafından öldürülenlerin sayısının 1948'den bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria dahil olmak üzere Filistin topraklarında bu yıl İsrail tarafından öldürülenlerin sayısının 1948'den bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun 2023 yılı nüfus, ölüm ve gözaltı sayılarıyla ilgili hazırladığı raporu yayımladı.

Buna göre, Filistin genelinde (Gazze ve Batı Şeria) 2023'ün başından bu yana 22 bin 404, sadece 7 Ekim'den bu yana ise 22 bin 141 kişi öldürüldü.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den sonraki ölümlerin yüzde 98'i Gazze'de kaydedilirken bunların 9 binini çocuklar, 6 bin 450'sini kadınlar oluşturdu. Aynı dönemde Batı Şeria'da 111'i çocuk, 4'ü kadın 319 Filistinli öldürüldü.

Gazze Şeridi'ndeki saldırılar nedeniyle yaklaşık 1,9 milyon kişi yerinden edildi. 2023 yılında Gazze nüfusu 2,3 milyona ulaştı. Nüfusun 1,06 milyonunu 18 yaş altı çocuklar oluşturdu. İsrail saldırılarında ölenlerin ise yüzde 40'ı çocuk, yüzde 30'u kadın olarak kayda geçti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rakamlara göre 2023, İsrail'in kurulduğu Nekbe'den (1948) bu yana en çok Filistinlinin öldürüldüğü yıl oldu.

Nekbe'de Filistinlilere ait 774 köy ve kasabayı işgal eden İsrail güçleri, Filistinlilere yönelik 70 katliam gerçekleştirmiş ve yaklaşık 15 bin kişiyi öldürmüştü.

- İsrail 2023'te 7 bin 800 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri 2023'te Filistinlilere yönelik gözaltıları artırdı. Filistin Esirler Cemiyetinin rakamlarına yer verilen rapora göre, 2023 yılında 4 bin 820'si 7 Ekim'den sonra olmak üzere toplam 7 bin 800 Filistinli gözaltına alındı. İdari tutukluların sayısı ise 2 bin 870'e yükseldi.

- Tüm dünyadaki Filistinlilerin sayısı 14 milyonu geçti

Yıl sonu itibarıyla dünyadaki Filistinli sayısı 14,63 milyona ulaştı. Bunlardan 5.55 milyonun Filistin devleti sınırları içinde, 1,75 milyonun "1948 bölgesi"nde, 6,56 milyonun Arap ülkelerinde ve yaklaşık 772 binin yabancı ülkelerde ikamet ettiği tespit edildi.

Rapora göre, Filistin'deki (Batı Şeria ve Gazze) nüfusun yüzde 16'sını 0-5 yaş, yüzde 44'ünü 18 yaş altı, yüzde 65'ini de 30 yaş altı gençler oluşturuyor. 65 yaş üstü kişiler ise nüfusun sadece yüzde 4'lük kısmını teşkil ediyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23