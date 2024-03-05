Filistin toprakları Amerika'daki Yahudilere satılıyor! Çalıntı mülkler sinagoglarda peşkeş çekiliyor

Terörist İsrail, gaspettiği Filistin mülklerini dünyanın öbür ucundaki yahudilere satıyor... New Arab’ın haberine göre Batı Yaka’da Filistinlilerden zorla alınan evlerin Kuzey Amerika’daki sinagoglarda Yahudilere satıldığı ortaya çıkarıldı.

Kuzey Amerika’daki birçok sinagogda işgal altındaki Batı Yaka’da mülk satışının teşvik edilmesi, tartışmalara yol açıyor. Bu tür satışların en son iki örneği Toronto yakınlarında ve New Jersey’de gerçekleşti. Satılan bu evlerin, Filistinlilerin doğrudan ya da dolaylı olarak yerinden edilmesinin bir sonucu olduğu kabul edilmeksizin, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde mülk satışları teşvik edildi. Dahası, belirli dini geçmişlere sahip alıcıların hedef alınması, zımnen ya da açıkça, ABD ve Kanada’da yasalara aykırı.

Etkinlikler, Montreal ve New York eyaletinde düzenlenen diğer etkinliklerle birlikte daha büyük bir emlak fuarının parçası gibi görünüyor.

AKTİSİVTLER TEPKİ GÖSTERDİ

Aktivistler ve hak savunucuları, Batı Yaka’da yaklaşık iki milyon Filistinlinin İsrail işgali altında yaşadığı ve birçoğunun da 1947-1948 yıllarında Siyonist güçler tarafından kendilerinin ya da ailelerinin sürüldüğü atalarının topraklarına dönemediği göz önüne alındığında, yerleşimlerin bölgede barışın önünde büyük bir engel teşkil ettiğini söyleyerek bu emlak tanıtımlarını protesto ediyor.



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ÇALINTI TOPRAKLAR SATILIYOR

Kanada Yayın Kurumu tarafından yayınlanan bir habere göre, “Yahudiler Soykırıma Hayır Diyor” grubunun bir üyesi olan Chelsey Lichtman, sinagogların emlak etkinliklerinin düzenlendiği yerler olarak kullanılmasının “saygısızlık” olduğunu söyledi. Aynı zamanda emlakçı olarak çalışan Lichtman, “Sinagoglar, Kanadalıların İsrail’deki çalıntı Filistin topraklarına yatırım yapmalarını sağlamaya çalışan etkinlikler düzenliyor” diye konuştu.

Lichtman, “Çalıntı Filistin topraklarının satılması Filistin halkının sömürgeleştirilmesine katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı. Bir sonraki satış etkinliğinin 10 Mart’ta Teaneck’teki bir sinagogda yapılması planlanıyor.

ABD’de ise Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi İletişim Müdürü Dina Sayedahmed kamuoyuna yaptığı açıklamada, “İbadethaneler kutsal alanlar olmalıdır. Birilerinin çalıntı toprakları satarak uluslararası hukuku çiğnemek için bir ibadethaneyi kullandığını görmek son derece endişe vericidir” dedi.

Dina Sayedahmed, yerel Yahudi ve Müslüman cemaat üyelerinin de bu etkinliklere karşı seslerini yükselttikleri gerektiğini sözlerine ekledi.