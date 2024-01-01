Filistin mitinginden dönen vatandaşı darbeden hadsiz bir de TÜBİTAK'tan burs alıyormuş!
Galata köprüsünde Filistin eylemine katılan vatandaşlardan İsmail Aydemir'e saldıran Ege Akertürk'ün bir Ümit Özdağ hayranı olduğu ve TÜBİTAK'tan aylık 12 bin lira burs aldığı ortaya çıktı.
Akertürk adlı provokatör kemalist, Filistin eylemine katılan Aydemir'e "Arap sevicisi" suçlamasını öne sürerek saldırdı.
Saldırıya uğrayan İsmail Aydemir'in yüzü kanlar içinde kaldı.
Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Akertürk tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TÜBİTAK'tan burs aldığı ortaya çıktı!
Ege Akertürk'ün TÜBİTAK'tan proje karşılığında aylık 12 bin TL burs aldığı ortaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Akertürk'ün öte yandan ırkçı Ümit Özdağ hayranı olduğu belirtilirken, saldırgan provokatör sosyal medya hesabını kapattı.
Ümit Özdağ ise mitinge katılan günahsız bir vatandaşa saldıran Ege Akertürk'ün saldırıya uğradığını iddia ederek ırkçı duygularıyla İslam'ı hedef aldı.