  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Filistin lideri Abbas'tan Gazze mesajı
Dünya

Filistin lideri Abbas'tan Gazze mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Filistin lideri Abbas'tan Gazze mesajı

Filistin lideri Mahmud Abbas açıklamasında "İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve Uluslararası İstikrar Gücü kurulması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ateşkesin ardından İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve orada Filistin güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasını desteklemek üzere Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulması için ortaklarla çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Abbas, resmi ziyarette bulunduğu Fransa'da Le Figaro gazetesine verdiği röportajda, ateşkes sonrası Gazze için belirlenen yol haritasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Filistin yönetiminin reformunu ele aldı.

"Dost ülke" olarak tanımladığı Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının ardından bu ülkeye yaptığı ilk resmi ziyaretin "tarihi" olduğunu vurgulayan Abbas, ülkelerinin tanınması hususunda uluslararası arenada gösterdiği "çaba ve liderlikten" dolayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a teşekkür etti.

Abbas, Gazze konusunda iki devletli çözüm vurgusu yaparak, "Filistin Devleti ve İsrail devletinin yan yana barış, güvenlik ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamasını istediğimizi yineliyorum." ifadesini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı, "İsrail güçlerinin geri çekilmesini ve meşru Filistin güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasını desteklemek üzere bir Uluslararası İstikrar Gücü kurulmasını sağlamak için tüm ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." dedi.

Ateşkes sonrası Gazze'yi yönetecek geçici teknik bir yönetimin kurulmasına ilişkin Mısır'la birlikte çalışmaların sürdüğünü aktaran Abbas, ilk olarak "Gazze'nin bağımsız ulusal uzmanlardan oluşan meşru Filistin yönetiminin denetiminde faaliyet göstermesi, daha sonra tek devlet, tek hükümet ilkesi temelinde Batı Şeria ve Gazze Şeridi yönetimlerinin birleştirilmesi yönünde" bir mutabakatın olduğunu dile getirdi.

"Filistin güvenlik güçlerinin Gazze'ye konuşlandırılması konusunda ilerleme kat edildi"

Abbas, Filistin güvenlik güçlerinin Gazze'ye konuşlandırılması konusunda da ilerleme kat edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimiz tamamen hazır durumda. Uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde Mısır ve Ürdün'de eğitim programlarından geçtiler. Konuşlanma planı, güvenlik ihtiyaçlarına göre kademeli olarak personel artırımıyla uygulanacak. Tüm güçler, meşru Filistin güvenlik makamlarının komutası altında olacak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde müzakeresi süren Uluslararası İstikrar Gücü ile koordineli şekilde çalışacak. Amacımız, Gazze'nin tam Filistin egemenliği altında silahlı grupların ve devlet dışı silahların bulunmadığı bir barış ve güvenlik bölgesi haline gelmesidir."

Abbas, Hamas'ın silahsızlandırılması için "uluslararası arabulucular ve ortakların desteğiyle bir Filistin içi anlaşma yapılması gerektiğini" ifade ederek, Hamas'ın Gazze yönetiminde yer almayacağını net bir dille yineledi.

Filistin yönetiminin taahhüt ettiği reformları hayata geçirme konusunda adımlar attığına işaret eden Abbas, sosyo-ekonomik kriterlere dayalı yeni bir sosyal yardım sistemi kurulduğunu, ayrıca Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) işbirliğinde kapsamlı bir eğitim müfredatı reformu başlattıklarını duyurdu.

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu

Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu

Netanyahu'dan: Askerlerin Filistinli esire tecavüzü 'korkunç bir iftira'
Netanyahu'dan: Askerlerin Filistinli esire tecavüzü 'korkunç bir iftira'

Dünya

Netanyahu'dan: Askerlerin Filistinli esire tecavüzü 'korkunç bir iftira'

Soykırımcı İsrail’den skandal adım! Terörle suçlanan Filistinliler idam edilecek
Soykırımcı İsrail’den skandal adım! Terörle suçlanan Filistinliler idam edilecek

Dünya

Soykırımcı İsrail’den skandal adım! Terörle suçlanan Filistinliler idam edilecek

İsrail’de insanlık ayaklar altında: Ben Gvir, Filistinli esirlerin 'idam kararını' tatlı dağıtarak kutladı
İsrail’de insanlık ayaklar altında: Ben Gvir, Filistinli esirlerin 'idam kararını' tatlı dağıtarak kutladı

Gündem

İsrail’de insanlık ayaklar altında: Ben Gvir, Filistinli esirlerin 'idam kararını' tatlı dağıtarak kutladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi
Gündem

İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı. 3 bin 900 sayfalık iddianamede 402 şüpheli bulunuyor. Bugün mahkemeye sunulacak i..
11 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (11.11.2025) ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23