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Gündem Filistin Kızılayı: Yardımlar ihtiyaçların yüzde 10’unu karşılamıyor
Gündem

Filistin Kızılayı: Yardımlar ihtiyaçların yüzde 10’unu karşılamıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-18 11:32:00 -
Filistin Kızılayı: Yardımlar ihtiyaçların yüzde 10’unu karşılamıyor

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi’ne 21 Ekim'den bu yana gönderilen yardımların, ihtiyaçların yüzde 10’unu karşılamadığını belirtti.

Filistin Kızılayı, 21 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne insani yardım yüklü 4 bin 367 kamyonun giriş yaptığını, ancak bu yardımların ihtiyaçların yüzde 10’unu karşılamadığını belirtti.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “21 Ekim'den 16 Aralık'a kadar Refah sınır kapısından 4 bin 367 kamyon giriş yapmış olup, yardımların yüzde 60'ı Filistin Kızılay'ına gönderilmiştir. Bu kamyonların yüzde 49'u gıda maddesi, yüzde 11,7'si tıbbi malzeme, yüzde 20,3'ü yardım malzemesi (battaniye, giysi vb.) yüzde 19'u su olarak kaydedilmiştir. Ulaşan yardımlar ihtiyaçların yüzde 10'unu bile karşılamamaktadır” denildi.

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