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Dünya Filistin, kararını duyurdu: İlişkilerimizi keseceğiz
Dünya

Filistin, kararını duyurdu: İlişkilerimizi keseceğiz

Filistin, başkentleri Kudüs'e büyükelçilik açacak ya da Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak ülkeler ile ilişkilerini keseceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 20:35:00 -
Filistin, kararını duyurdu: İlişkilerimizi keseceğiz

Filistin, başkentleri Kudüs'e büyükelçilik açacak ya da Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak ülkelerle ilgili kararını açıkladı.

İkaz ettiler: İlişkilerimizi keseceğiz

Filistin yönetimi, bu ülkeler ile ilişkilerini keseceğini bildirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, isim vermeden iki ülkeyi uyardı.

Ureykat, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, isim vermeden Tel Aviv Büyükelçiliğini Filistin'in başkenti Kudüs'e taşıma kararı alan Sırbistan ve terör devleti İsrail'i tanıyarak Kudüs'te büyükelçilik açacağı bildirilen Kosova'yı ikaz etti.

"Bu güçlülük değil zayıflık göstergesi"

Bütün ülkeleri uluslararası hukuka saygı duymaya çağıran Genel Sekreter Ureykat, Filistin'in, Kudüs'te elçilik açacak ya da elçiliğini Kudüs'e taşıyacak ülkelerle ilişkilerini keseceğini, uluslararası hukuku ihlal etmenin güçlülük değil tersine zayıflık göstergesi olduğunu bildirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın şaşkınlığı ekranlara yansımıştı

4 Eylül tarihinde açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Sırbistan'ın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını, Kosova'nın da işgal ve terör devleti İsrail ile ilişkileri normalleştireceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki açıklaması esnasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in duyduğu şaşkınlık kameralara yansımıştı.

Terör devleti İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu da ülkesi ile ilişkilerini normalleştirme kararı veren Kosova'nın İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açacağını söylemişti.

Terör devleti İsrail, Müslümanları şehit edip, yaralayıp, hapsedip, vatanlarını gasp etmesi, ve Müslümanlara abluka uygulaması, zulmetmesiyle biliniyor.

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