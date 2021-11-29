  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Filistin, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı
Dünya

Filistin, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 10:17:00 -
Filistin, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı

Yaptığı yazılı açıklamada İştiyye, "Herzog'un İbrahim Camisi'ne yaptığı baskını kızıyoruz." ifadesini kullandı.

Baskının yansımalarının tehlikesi konusunda uyarıda bulunan İştiyye, Herzog'un Halil kentinde Yahudilerin tarihi hakka sahip olduklarına ilişkin iddialarını da reddetti.

İştiyye, Herzog'un açıklamalarının, Müslüman Arap kentine ilişkin sahte gerçekleri, kentin Yahudileştirilmesine yönelik hazırlıkları ve kontrolü daha da güçlendirmek amaçlı olduğuna dikkat çekti.

Halil kentindeki halka dair gerçeklere değinen İştiyye, halkının etnik ayrımcılık ve temizliğe maruz kaldığının, kadim beldenin sokakları ve caddelerinin genel karakterinde açıkça görülen asli ahalisinin bir apartheid rejimine boyun eğmesinin istendiğinin altını çizdi.

İsrail basınında, Cumhurbaşkanı Herzog'un, 28 Kasım Pazar günü Yahudilerin "Işık Bayramı" kutlamalarına katılmak için El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni ziyaret ettiği bilgisi yer almıştı.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'kısıtlama' istedi!
Sağlık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'kısıtlama' istedi!

"Yüzde 60 aşılanma oranına ulaşılırsak, toplum bağışıklığı sağlanır." diyen ve aşılanma oranı yükseldikçe, kendi tahminini de arttırıp, önce..
Orhan Gencebay tokatlayınca DP'li Cemal Enginyurt kudurdu! Usta sanatçıyı hadsiz ifadelerle hedef aldı
Gündem

Orhan Gencebay tokatlayınca DP'li Cemal Enginyurt kudurdu! Usta sanatçıyı hadsiz ifadelerle hedef aldı

Sanatçı Orhan Gencebay'ın döviz kurundaki yükselişle ilgili sözlerini hedef alan Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Orh..
İran duyurdu: Meseleyi çözdük
Dünya

İran duyurdu: Meseleyi çözdük

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan ile doğal gaz meselesini çözdüklerini ve imzaladıkları anlaşma ile bu kış gaz endişelerinin k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay