Filistin İsrail ajanlarının cezasını kesti!

Gazze’deki Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı askeri mahkeme, Siyonist İsrail rejimi lehine çalışan 14 ajan hakkında 6’sı idam olmak üzere çeşitli cezalar verdi.

Fiem'in aktardığına göre kararlar bu sabah Askeri Yargı Heyeti binasında düzenlenen basın toplantısında Filistin İçişleri Bakanlığı sözcüsü İyad El-Bezm ve Askeri Yargı Heyeti Başkanı Nasır Süleyman tarafından açıklandı.

İyad El-Bezm, bu kararların işgal rejimi hesabına çalışan ajanlara kaçınılmaz sonlarının bu olacağı mesajı verdiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin önemli bir başarıya imza attıklarını kaydeden El-Bezm, işgal rejimi ajanlarını çembere alarak bir çok olayı çözdüğünü ifade etti.

El-Bezm, güvenlik güçlerinin ajanlara darbe vurarak Gazze Şeridi’nde gerçekleştirmeyi planladıkları birçok eylemi önlediğini söyledi.

Filistin İçişleri Bakanlığı’nın direnişi koruduğunu belirten El-Bezm, ajanlara da seslenerek, işgal rejiminin kendilerini koruyamayacağını ve adaletin elinin onlara ulaşacağını bildirdi.

Askeri Yargı Heyeti Başkanı Nasır Süleyman da ajanlığın tehlikesine ve cezasının ağırlığına dikkat çekerek Filistinlileri uyardı.