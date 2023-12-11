Filistin için yapılan genel greve Türk esnafı işyerini kapatarak destek verdi

Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmamak için tüm dünyada ilan edilen genel greve destek veren esnaflar bugün (11 Aralık) işyerlerini kapalı tutarak ticaretlerini durdurma kararı aldı.

Müslüman Alimler Birliği tarafından işgalcilerin ablukası altında bulunan Gazze için bugün (11 Aralık) gün boyunca genel grev çağrısına Ağrılı esnaflar işyerlerini kapatarak destek verdi.

İlan edilen genel greve bazı İslami Devletler kamu kurumlarını tatil ederek destek verdi.

İlan edilen greve duyarsız kalmamak, farkındalık oluşturmak için Ağrılı bazı esnaflar camlarına astıkları 'İşyerimiz Mescid-i Aksa ve Gazze için 11 Aralık'ta yapılacak boykottan dolayı kapalıdır' yazı ile kapalı olduklarını duyurdu.

Dükkânın camına kapalı oluşları ile ilgili yazı asan işyeri çalışanı Bünyamin Aslan, "Filistin olayları için bir tepkimiz olsun istedik. Yaşanan zulümler var ve bu yaşanan zulümlere karşı işyerimizi kapattık. Ve bu hassasiyeti tüm arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan bekliyoruz. Bir zulüm var ve buna artık dur demek zorundayız." dedi.

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Greve destek vermek ve zulme sessiz kalmamak için kapalı olan diğer bir işyeri çalışanı Muhammed Enes Yılmaz ise şunları söyledi:

"Bugün genel olarak çoğu mağazalarımız olarak kapalıyız, ticaretimizi durdurduk. Bir zulüm var şuan Gazze'de ve Filistin'de yaşanan zulmü duyurmaya çalışıyoruz. Kapalıyız ve işyerimizi açmayacağız. Vatandaşlar bu konuda duyarlı olmalı. Şahsi olarak bunu yaptık fakat devlet nezdinde bunun geliştirilmesi gerekmekte. İlgili kurum ve kuruluşlar bu konuda hassas olmalı. Bunu duyarlılığı artırmak için yapmalıyız." (İLKHA)