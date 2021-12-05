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Dünya "Filistin için turnuva feda olsun"
Dünya

"Filistin için turnuva feda olsun"

İsrail takımının Dünya Squash Şampiyonası’na katılmasına izin vermediği için turnuvanın ev sahipliği elinden alınan Malezya’dan “Mazlum Filistin milletiyle olan bağımız ve dayanışmamız, spor müsabakaları yapma fırsatını kaybetmekten çok daha önemlidir” açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 22:48:00 -
"Filistin için turnuva feda olsun"

Münübe Yılmaz

Malezya hükümetinin danışmanlarından Abdul Razzak Ahmed, ülkesinin baskı ve başka bir millete karşı işlenen suçlar üzerine kurulmuş bir rejimle ilişki kurmasına gerek olmadığını söyleyerek siyonist İsrail’e okkalı bir tokat indirdi. El Cezire’nin haberine göre, Abdul Razzak Ahmed, “İsrail squash takımının Malezya'ya girmesini engellemek bir yönetim meselesi ve bize kalmış” dedi.

“Katillerle birlikte spor yapmamalıyız”

Ahmed, Malezya'nın İsrailli işgalcilerle ilişkilerini normalleştirmeyeceğini belirtirken, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Malezya'nın söz konusu onurlu duruşunu övdü. Hamas, Malezya'nın Filistin'i destekleyen tarihi duruşunun İslam ümmetini duygulandırdığını ifade ederken, küresel bir insani yardım aktivisti olan Profesör Muhammed Efendi Salih de sporun bir istisna olmadığını belirterek, “Katillerle birlikte spor yapmamalıyız. 60 yılı aşkın bir süredir mazlum Filistin milletiyle olan bağımız ve dayanışmamız, spor müsabakaları yapma fırsatını kaybetmekten çok daha önemlidir" açıklamasında bulundu.

Ev sahipliği Malezya'dan alınmıştı

Malezya geçtiğimiz günlerde, Kudüs'teki işgalci rejimle ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkmak amacıyla İsrail takımının Dünya Squash Şampiyonası’na katılmasına izin vermemişti. Dünya Squash Federasyonu da bunun üzerine turnuvanın ev sahipliğini Malezya'dan almıştı.

 

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