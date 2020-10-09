Filistin Dışişleri Bakanı'ndan "İsrail'e yönelik dokunulmazlığın uluslararası sistemi tehdit ettiği" mesajı:

RAMALLAH (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in işlediği suçlara rağmen sahip olduğu "dokunulmazlığın" sadece Filistin'i değil uluslararası sistemi de tehdit ettiğini söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Maliki, Birleşmiş Milletler (BM) 75.Genel Kurulu kapsamında bakanlıklar düzeyinde gerçekleştirilen Bağımsızlar Hareketi toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Maliki, Filistin halkının, haklarını, özgürlüğünü ve kendi kaderini tayin etme hakkını hedef alan varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirtti.

- "Uluslararası sistem İsrail'i durdurmak için harekete geçmiyor"

Filistin Dışişleri Bakanı şunları kaydetti:

"Uluslararası sistem İsrail'in yasa dışı uygulamalarını durdurmak için harekete geçmeyip yalnızca konuşmakla yetiniyor. Bu durum uluslararası sistemin büyük eksikliklerini ortaya koyuyor."

İsrail'in sahip olduğu "dokunulmazlığa" işaret eden Maliki "İşlediği suçlara rağmen İsrail'e yönelik dokunulmazlık yalnızca Filistin'i tehdit etmiyor. Bu dokunulmazlık uluslararası sistemi de tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

- İsrail'le normalleşmelere tepki

İsrail'in işlediği suçlar ve ihlaller karşısında normal olmayanı normalleştirme iradesi ve meyli içinde olanların Filistin halkına ihanet ettiklerini kaydeden Maliki, Bağımsızlar Hareketi üyelerine "ABD'nin Yüzyılın Anlaşması adını verdiği sözde barış planı dahil Filistin meselesini izole etmeye yönelik tüm çabaları reddetmeleri" çağrısında bulundu.

Bağımsızlar Hareketi, 1961'de Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'ta kuruldu. Bugün 120 üyesi olan Hareket, gelişmekte olan ülkelerin çıkar ve önceliklerini temsil ediyor.