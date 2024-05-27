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Gündem Filistin Diplomasi Merkezi'nden dünya genelindeki Müslümanlara çağrı! 'Sesinizi yükseltin'
Gündem

Filistin Diplomasi Merkezi'nden dünya genelindeki Müslümanlara çağrı! 'Sesinizi yükseltin'

Yeniakit Publisher
2024-05-27 19:55:00 - 2024-05-27 20:51:53
Filistin Diplomasi Merkezi'nden dünya genelindeki Müslümanlara çağrı! 'Sesinizi yükseltin'

Filistin Diplomasi Merkezi, siyonist İsrail'in Refah'ta çadırkentte yaşayan sivilleri vahşice katletmesinden sonra Müslümanlara çağrıda bulundu.

Açıklamada Müslümanlara zulme karşı "ses yükseltme" çağrısı yapıldı.

Filistin Diplomasi Merkezi'nin yazılı olarak yayımladığı açıklama şöyle:

Dün akşam saatlerinde Refah şehrinin batısında (blok 2371), UNRWA yardım depolarının yakınında ve işgalin "güvenli bölge" olarak ilan ettiği alanda yerlerinden edilen sivillerin çadır bölgesine yönelik gerçekleşen dehşet verici Siyonist katliamının ardından, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere onlarca şehit verildi. Yaşanan saldırı sonucu çocukların yandığı ve vücutlarının parçalandığı çok vahşi görüntüler ortaya çıktı.

Bu katliam, Gazze halkına karşı yürütülen soykırım savaşının devam etmesi ışığında gerçekleşti. Uluslararası Adalet Divanı'nın Refah şehrindeki saldırıları durdurma kararına rağmen gerçekleşti.

İşgal ordusunun işlediği her suç, bu sapkın işgalci varlığın uluslararası toplumu ve BM kararlarını umursamadığı ve bu kararların katliamları durdurmak veya işgali caydırmakta etkili olmadığına kesinlik kazandırmaktadır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu tehlikeli gelişmeler karşısında çağrımız şu yöndedir:

• Refah sınır kapısından tıbbi malzemelerin ve yardım malzemelerinin girişine olanak sağlanması adına işgal ordusunun bölgeden çekilmesi, başta Refah olmak üzere Gazze'nin tamamına yönelik saldırılara son verilmesi ve uluslararası alınan kararların hemen
uygulamaya alınması için taraflar üzerinde baskı oluşturacak siyasi ve diplomatik faaliyetlerin yoğunlaştırılması.

• Tüm kurum, kuruluş ve partileri işgal destekçisi ve ortaklarına, işgalin politik ve yasal örtüsünü sağlayanlara baskı oluşturacak şekilde seslerini yükseltmeye, bu suçların duyurulması, işgalin durdurulması ve Gazze'den çekilmeye zorlanmaları için parti ve
parlamento diplomatik araçlarını kullanmaya davet ediyoruz.

• İşgalin saldırılarını sürdürmede faydalandığı sessizlik halini kırmaya katkı sağlayacak, canlı yayında halkımıza karşı işlenen katliamlara ve soykırım savaşına karşı gösterilerin yoğunlaştırılması.

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