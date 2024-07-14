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Dünya Filistin Devlet Başkanlığı'ndan skandal 'Hamas' açıklaması!
Dünya

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan skandal 'Hamas' açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-07-14 15:39:00 - 2024-07-14 16:06:49
Filistin Devlet Başkanlığı'ndan skandal 'Hamas' açıklaması!

Katil İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırım saldırıları aralıksız sürerken Filistin Devlet Başkanlığı tarafından tepki çeken ifadeler kullanıldı.

7 Ekim'den beri ümmetin izzeti için siyoniste karşı direnen Hamas, Filistin yönetimi tarafından hedefe kondu.

Mahmud Abbas yönewtimindeki Filistin Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada mücahid Hamas bebek katili işgalci İsrail'le bir tutuldu.

Yapılan açıklamada, "Hamas'ı, İsrail'in yürüttüğü imha operasyonunun bir ortağı olarak görüyoruz." denildi.

İsrail'in yol açtığı korkunç bilanço!

Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den beri saldırdığı Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 584'e, yaralı sayısı 88 bin 881'e yükseldi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nde yüzbinlerce Filistinli sivil bombardımanla yerlerinden edildi. On binlerce sivilin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.
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