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Dünya Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan yeni hükümete onay
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan yeni hükümete onay

Yeniakit Publisher
2024-03-28 22:01:00 -
Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan yeni hükümete onay

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkenin yeni Başbakanı Muhammed Mustafa liderliğinde kurulan yeni hükümete onay verdi.

Geçtiğimiz ay istifa eden Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye’nin yerine gelen Başbakanı Muhammed Mustafa liderliğinde kurulan yeni hükümete, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından onay verildi.

Yeni hükümet, pazar günü resmen göreve başlayacak.

Başbakan Mustafa, yeni hükümetin "en önemli ulusal önceliğinin" Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdirilmesi olacağını belirterek, kabinesinin "Gazze'nin sorumluluğunu üstlenmek de dahil olmak üzere kurumları yeniden birleştirmek için çalışacağını" aktardı.

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