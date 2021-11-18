  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e suçlama
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e suçlama

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü uygulamaların iki devletli çözümü baltalamayı hızlandırdığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 05:17:00 -
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e suçlama

Filistin resmi haber ajansının haberine göre, Abbas, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'la Ramallah'ta görüştü.

Abbas, görüşmede, "İsrail'in gayrimeşru yerleşim, öldürme, topraklara el koyma, evleri yıkma gibi tüm uygulamaları ABD'nin desteğini açıkladığı iki devletli çözüm projesini tehlikeli bir şekilde baltalamayı hızlandırıyor." dedi.

"İşgal makamları tarafından 6 sivil örgütün terörist ilan edilmelerini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadesini kullanan Abbas, şöyle konuştu:

"Esirlere uygulanan tacizlerin sürmesi ve şehit cenazelerine el konulmasını da kabul etmiyoruz. İşgal güçlerinin imzalanmış anlaşmaları görmezden gelme ve barıştan uzaklaşma durumunda ısrar edecek olursa, bizim de elimizde farklı tercihlerimiz var. Halkımızın haklarını ulusal çıkarlarımızı koruyacak icraatları yerine getiririz."

"Barış ve bunu gerçekleştirmek için Uluslararası Dörtlü'nün himayesinde uluslararası bir konferans düzenlemek amacıyla elimizi uzatıyoruz." diyen Abbas, tüm tarafların uluslararası meşruiyete bağlı kalacağı ulusal birlik hükümeti kurulması için Filistin seçimlerinin düzenlenmesine olan kararlılığını dile getirdi.

ABD heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Greenfield’in yaptığı görüşmelerin eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde zarar gören ABD-Filistin ilişkilerini yeniden inşa etme çabası çerçevesinde olduğu kaydedildi.

Greenfield, görüşmede, "Biden yönetiminin iki devletli bir çözüme güçlü desteğini ve İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit özgürlük, refah, güvenlik ve onuru hak ettiğine inandığını" iletti.

Açıklamaya göre Greenfield, "insan haklarına saygı gösterilmesi ve yerleşim faaliyetleri, Filistinlilerin evlerinden çıkarılması ve şiddete teşvik gibi iki devletli çözüm umutlarını baltalayan eylemlerden kaçınmanın önemini" vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Engelli vatandaşlar hibe desteğini nereden nasıl alabilecek?
Ekonomi

Engelli vatandaşlar hibe desteğini nereden nasıl alabilecek?

Engelli hibe desteği şartları neler? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli bireyler ile eski hükümlülere verilecek hibe desteğine ba..
Pensilvanya'da aynı gün içinde kafa karıştıran iki olay! Fetullah Gülen'in zehirlendiği gün yaşanan intihar mı infaz mı?
Gündem

Pensilvanya'da aynı gün içinde kafa karıştıran iki olay! Fetullah Gülen'in zehirlendiği gün yaşanan intihar mı infaz mı?

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in zehirlendiğinin aynı günü bir örgüt mensubunun da intihar ettiği iddiası akıllarda 'infaz' iddiasını güçlen..
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilime değindi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay