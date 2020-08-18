Filistin davasına sırt çeviren BAE'ye çok sert sözler: Satılmışlığın göstergesi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasına karşı "Normalleşme İhanettir" konferansı düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Filistin Ulusal Girişimi Hareketi Siyasi Büro Üyesi Aid Yaği, BAE'nin Filistin davasına ihanet ettiğini belirterek, "BAE, halkımızın mücadelesine, fedakarlığına, hakkına ve davasına ihanet etmektedir. Yapılan, Yahudileşmenin ve yerleşimlerin artmasının yolunu açan, Arap halkına karşı bir komplo olarak görülmektedir" ifadelerini kullandı.

BAE ve İsrail'in çeşitli alanlarda iş birliği yapma ve büyükelçilik açma konusunda anlaşmaya varmasını değerlendiren Yaği, "Bu durum halkımıza karşı atılmış bir adım ve ulusumuzun çıkarlarına yönelik bir tehdittir." diye konuştu.

Yaği, İsrail-BAE anlaşmasının diğer Arap ülkelerinde, özellikle Körfez bölgesinde normalleşme akımına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Konferansa görüntülü mesajla katılan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, söz konusu anlaşmayı "ihanet ve ABD'ye satılmışlığın göstergesi" olarak yorumladı.

Manuel Musellem

Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Katolik Rahip Manuel Musellem ise "İsrail ile normalleşen ülkeler, ulusal kimliklerini bir kenara atarak Arapların birliğini bozuyor." diye konuştu.