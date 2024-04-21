Filistin bayrağını indirmek isteyen yahudinin sonu!
Batı Şeria'da bir araziye dikilen Filistin bayrağını tekmeleyen yahudi beklemediği sonla karşılaştı.
Batı Şeria'da bir araziye Filsitin bayrağı dikildi.
Yoldan geçen yahudi Filistin bayrağını görünce aracını durdurdu. Yakınlarının araç içinden görüntülediği yahudi, bayrağı tekmeleyerek yerinden sökmek istedi.
Tuzaklanan bombanın patlamasıyla yahudi beklemediği bir anda infilak etti. O anlar kameraya yansıdı.
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