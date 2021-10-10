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Dünya Filistin bayrağı açtılar! Maç öncesi işgalci İsrail'e protesto
Dünya

Filistin bayrağı açtılar! Maç öncesi işgalci İsrail'e protesto

2022 Dünya Kupası Elemeleri F grubunda İskoçya ile işgalci terörist İsrail'in mücadele edeceği maçın öncesinde stadyumun etrafında toplanan İskoç taraftarlar, Filistin bayrağı açarak İsrail'i protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 00:18:00 -
Filistin bayrağı açtılar! Maç öncesi işgalci İsrail'e protesto

2022 Dünya Kupası Elemeleri F grubunda İskoçya ile terörist İsrail karşı karşıya gelecek.

İskoçya, maç öncesi grupta 11 puanla 2. sırada yer alıyor. İsrail ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor. F Grubu'nda Danimarka 18 puanla lider. 4. Avusturya'nın 7, 5. Faroe'nin 4 ve son sıradaki Moldova'nın 1 puanı bulunuyor.

Maçın öncesinde stadın etrafında toplanan İskoç taraftarlar, Filistin bayrakları ve pankartlarla işgalci İsrail'i protesto etti.

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