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Dünya Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa oldu!
Dünya

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa oldu!

Yeniakit Publisher
2024-03-14 21:40:00 - 2024-03-14 21:52:57
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa oldu!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Muhammed Mustafa’yı başbakan olarak atadı.

Geçtiğimiz ay istifa eden Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye’nin yerine gelecek isim belli oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İştiyye’den boşalan başbakanlık koltuğuna Muhammed Mustafa’yı atadı.

Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi üyesi olan deneyimli ekonomist Mustafa, Filistin Yatırım Fonu (PIF) Yönetim Kurulu Başkanı ve Devlet Başkanı Abbas'ın kıdemli ekonomi danışmanı olarak görev yapıyordu.

Filistin işgalinde son durum!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli sivil öldürüldü, 73 bin 134 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce kişinin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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