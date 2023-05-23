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Dünya Filistin Başbakanı böyle anlattı! ABD, Arap-İsrail çatışmasını yönetiyor ama çözüm aramıyor! Büyük İddia açıklaması
Dünya

Filistin Başbakanı böyle anlattı! ABD, Arap-İsrail çatışmasını yönetiyor ama çözüm aramıyor! Büyük İddia açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-23 19:51:00 - 2023-05-23 19:58:13
Filistin Başbakanı böyle anlattı! ABD, Arap-İsrail çatışmasını yönetiyor ama çözüm aramıyor! Büyük İddia açıklaması

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye dikkat çeken sözler: ABD'nin Arap-İsrail çatışmasını yönettiğini ve buna bir çözüm aramadığını söyledi.

Başbakan Iştiyye, Ramallah'ta bugün başlayan ve iki gün sürecek Filistin Gazeteciler Sendikası Genel Kongresi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas adına konuşma yaptı.

Iştiyye, "Etkili bir ABD rolü yok, ABD herhangi bir barış girişimi sunmadı ve herhangi bir barış temsilcisi göndermedi, (Filistin-İsrail arasındaki) çatışmayı yönetiyor ama ona çözüm aramıyor." diye konuştu.

İsrail'in Filistin halkına, topraklarına ve ağaçlarına karşı sistematik olarak suç işlediği ve Batı Şeria'yı kare kare yeniden işgal ettiği bir zamanda Arap-İsrail anlaşmazlığının çözüm şemsiyesi olan "uluslararası dörtlü komisyonu"nun ortalıktaki yokluğunu dile getiren Iştiyye, İsrail'in, 1948'de kuruluşunun, bütün bir halkın felaketine neden olan yerleşimci-sömürgeci bir varlık olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya'dan oluşan dörtlü komisyon, bölgede barış müzakerelerine arabuluculuk yapması amacıyla 2002 yılında kuruldu.

Filistin Gazeteciler Sendikası, sendikanın 63 kişilik yönetim kurulu üyesini seçmek için Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde eşzamanlı olarak genel kongre düzenliyor.
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Kongreye, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu da dahil olmak üzere Arap ve uluslararası basın federasyonları ve sendikalarının temsilcileri gözlemci olarak katılıyor.


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