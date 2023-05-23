Arjantin’de yüksek enflasyon, zam yüzünden verdiği kararın sonucu yeni peso banknotlar devrede! Hiç oldu

Yıllık enflasyonun yüzde 100’ün üzerinde seyrettiği Arjantin’de Merkez Bankası, ülkedeki aşırı yüksek enflasyon nedeniyle yaklaşık 4 dolar değerindeki 2 bin pesoluk yeni banknotu piyasaya sürdü.

Bloomberg’in aktardığı habere göre, ülkede paranın aşırı değersizleşmesi ve tüketim ürünlerinin pahalanması sonucu Arjantin Merkez Bankası dün 2 bin pesoluk banknotu piyasaya sürdü.

Ülkedeki aşırı değersiz para birimi, işletmeler ve bankalar için lojistik sorunlarına ve tüketicilerin çok fazla nakit taşımasına sebep oluyordu.

PARALEL KURDA 4 DOLAR EDİYOR

Yeni 2 bin pesoluk banknotun değeri, yaygın olarak kullanılan paralel döviz kuruna göre yaklaşık 4 dolar (yaklaşık 80 TL) oldu. Resmi kura göre ise 2 bin peso yaklaşık 8,50 dolar değerinde.

Şimdiye kadar Arjantin’de en değerli banknot 1000 peso değerindeydi. Ülkede ekonomistler 10 bin pesoya kadar banknotların piyasaya sürülmesini bekliyordu. Merkez Bankası’nın bu hamlesi önemli bir gelişme olarak görülse de bu beklentileri boşa çıkarmış oldu.

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ARJANTİN’DE SON DURUM

Nisan ayında Arjantin’de enflasyon yüzde 109 olarak gerçekleşmişti. Böylece tüketici fiyatlarında ülkenin hiperenflasyondan çıktığı 1991 yılından bu yana en hızlı artış gerçekleşti.

Aşırı yüksek enflasyonun yanında ülkede gerçekleşen kuraklığın da ekonomiyi bu yıl durgunluğa itmesi bekleniyor. Ayrıca ülke, sonbahar aylarında başkanlık seçimlerine hazırlanıyor.