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Aktüel Filistin, Arap ülkelerini İsrail-BAE normalleşmesini reddetmeye çağırdı
Aktüel

Filistin, Arap ülkelerini İsrail-BAE normalleşmesini reddetmeye çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 18:45:35 -
Filistin, Arap ülkelerini İsrail-BAE normalleşmesini reddetmeye çağırdı

RAMALLAH (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Arap ülkelerini, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasını reddetmeye çağırdı.

Arap Birliği'nin Dışişleri Bakanları düzeyinde telekonferans aracılığıyla yaptığı toplantıda konuşan Maliki, "Biz İsrail ile BAE arasında yapılan anlaşmayı reddediyoruz ve sizin de kabul etmemenizi istiyoruz:" dedi.

Normalleşme anlaşmasının Arap dünyasını sarsan bir deprem olduğunu söyleyen Maliki, "Sanki işgalci İsrail ve ABD'nin bize yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de başımıza normalleşme anlaşması çıktı." ifadelerini kullandı.

İsim vermeden bazı Arap ülkelerine ağır eleştirilerde bulunan ve yalnız bırakıldıklarını söylen Maliki, Filistin'in, normalleşme anlaşmasını görüşmek için acil bir toplantı talep ettiğini, ancak ismini vermediği bir Arap ülkesinin itiraz ettiğini ve bunun normal oturum olarak yapılmasını istediğini aktardı.

Bazı Arap gazetelerinde, oturumun normal bir oturum olarak yapılmasını isteyen ülkenin Bahreyn olduğu yazıldı.

Maliki konuşmasında ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "normalleşme şantajlarını" reddeden Arap ülkelerine teşekkür ederek 2002 yılında imzalanan Arap Barış Girişimi'ne uyulmasını istedi.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

- İsrail-BAE normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, BAE'den sonra aylar içinde bir başka Arap ülkesinin daha İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayabileceğini iddia etmişti.




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