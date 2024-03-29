Filistin Ankara Büyükelçisi Mustafa: İsrail'de iç savaş çıkabilir!

"Aşırı radikal sağcılardan oluşan bir hükümet kuruldu. Bu partiler, bu hükümeti oluşturan sağ partilerin düşüncesi radikal faşist ve Filistin halkının hiçbir hakkını tanımayan partilerdir. Partiler, kendi düşüncelerini, kendi programlarını İsrail hükümetinin programının içine sokmayı başardılar." tespitini aktaran Faed Mustafa, "Tabi bu programın içinde işgal etmek var, Filistin topraklarında daha fazla yerleşimler yapmak var, öldürmek var. Bu şekilde bunlar İsrail hükümetinin programlarıdır. Bu hükümeti oluşturan bakanlardan örnek verecek olursak bu partilerden sağcı partilerden bir kişi var. Onun adı; Itamar Ben-Gvir. Bu şahıs şu anda ulusal güvenlik bakanı olarak yer alıyor İsrail hükümetinde." ifadelerini kullandı.

Faşist bakan için, "Bu şahıs İsrail mahkemelerinde terör suçuyla yargılandı. İsrail mevzuatına göre, İsrail yargısına göre terörist olarak nitelendirildi." bilgisini aktardı.

İsrail hükümetinin aldığı kararların yahudi halka da zarar verdiğini ifade eden Filistin Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa, İsrail'de iç savaş çıkma ihtimali olduğunu söyledi:

"Bu hükümetin içerisinde böyle kişilerin olması ve bu kişilerin kendi hedeflerini hükümet programının içine koymaları ve bunu uygulamaları tamamen siyasi bir çözümden uzaklaşıldığını gösteriyor bize. Hükümetin zararlı yansıması sadece biz Filistinlilere olmadı İsrail içerisinde İsrail vatandaşlarına da zararı oldu. Bu hükümetin yaptıkları İsrail toplumunun bazı temellerini yerinden oynatmaktı. Mesela, anayasada değişiklikler yaptılar. Takip edenler bilir, İsrail toplumu içerisinde büyük tepkilere yol açtı ve şunu söylüyor bazı takipçiler; belki bir iç savaş gerçekleşecektir İsrail içerisinde çünkü daha önce bir siyasi bölünme vardı. İsrail şu anda toplumsal bir bölünme ile karşı karşıya. Her gün on binlerce bazen yüzbinlerce İsrailli eylemler yapıyor, yolları kapatıyor havaalanlarını kapatıyor, tepkisini gösteriyor bu hükümete. Çünkü; bu hükümetin İsrail devletini ve toplumunu dağıtacağına inanıyorlar ayrıca İsrail'in başka devletlerle ilişkilerini de bozacağına inanıyorlar. Bu hükümetten bahsederken daha önceki İsrail hükümetlerinin iyi olduğunu söylemiyoruz. Yani İsrail’in bütün hükümetleri, Filistin halkının haklarını tanımadı, görmezden geldi fakat en kötüsü bu hükümet olmuştur."