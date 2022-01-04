Filistin açlık grevindeki Hişam Ebu Hevvaş için ayakta

Yeni Akit Ankara

Filistin halkı, İsrail’in zulüm politikalarını protesto etmek üzere başlattığı açlık grevinde 141’inci gününü dolduran Filistinli mahkum Hişam Ebu Hevvaş için ayakta. Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre Ebu Hevvaş için harekete geçen Filistinli gençler, açlık grevi eylemini sürdüren Hişam Ebu Hevvaş'la dayanışma adına, Kudüs'ün doğusundaki Ebu Dis beldesinde lastik yakma eylemi düzenledi ve ayırma duvarını tahrip etti.

Ramallah’ta büyük protesto yürüyüşü…

141 gündür açlık grevi eylemini sürdüren Filistinli esir Hişam Ebu Hevvaş'la dayanışma adına, Ramallah kentinde gösteri düzenlendi. Gösteriye katılan binlerce Filistinli, işgalci İsrail yönetimi aleyhine sloganlar attı, Ebu Hevvaş’a özgürlük istedi.

Eski mahkumlar da Ebu Hevvaş için eylemde…

Öte yandan, eski Filistinli mahkumlar, sağlık durumu ciddiyetini koruyan Filistinli esir Hişam Ebu Hevvaş'a destek olmak için El-Bire kentindeki Kızıl Haç merkezi önünde başlattıkları oturma eylemine devam ediyor.