Filipinli genç kız İslam'la şereflendi!

Dubai’de bir otelde aşçı olarak çalışan Yasin Çakar yine aynı ülkede bir Türk restoranında müdür olarak çalışan Filipinli Arjenney tanışarak evlilik sürecine girdi.

Filipinli genç kız ile Çakar söz kesti.

Filipinli genç kız Arjenney, Müslüman olmak istediğini söyledi.

Devrek Müftülüğü'ne müracaat eden gençler için Müftü Vekili Sadık Saran tarafından makamda ihdida merasimi gerçekleştirildi. Türk ailenin de hazır bulunduğu merasimde Filipinli Arjenney, kelimeyi şehadet getirerek Müslüman oldu ve Asya adını aldı.

Babasının da sekiz yıl evvel ikinci evliliğini Müslüman bir kadınla yaparak Müslüman olduğunu ifade eden Asya Faiye Lim Dela Pa, "Yasin’in Müslüman olması beni derinden etkiledi ve ben de Türkiye’ye gelerek Müslümanlığı seçtim. Şu an kalbim çok ferah ve çok mutluyum" diye konuştu.

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Yapılan törenin ardından Vekil Saran tarafından Asya Faiye Lim Dela Pa’ya ihtida belgesi ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.