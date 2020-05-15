  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

Filipinler’i Vongfong tayfunu vurdu: 1 ölü

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla baş etmeye çalışan Filipinler’i şimdi de Vongfong tayfunu vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:32:04 -
Filipinler’i Vongfong tayfunu vurdu: 1 ölü

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla baş etmeye çalışan Filipinler’i şimdi de Vongfong tayfunu vurdu. Filipinler’in Doğu Samar bölgesinde etkili olan tayfun sonucu oluşan sel ve fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.


Filipinler’i Vongfong tayfunu vurdu. Tayfun nedeniyle oluşan şiddetli yağış ve fırtına sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Doğu Samar Valisi Ben Evardone yaptığı açıklamada, bir kişinin sığınmak için girdiği okul binasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Evardone, tayfunun yol açtığı şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda evin, tahliye edilenlerin kaldığı barınakların ve ekili dikili alanların hasar gördüğünü belirtti. Etkisi azalan tayfunun Luzon Adası’na doğru ilerlediği belirtildi.


Tayfunun 17 Mayıs’ta ülkeden ayrılması bekleniyor.


Filipinler’de yaşamın yıkıcı bir parçası olan tayfun ve fırtınalar her yıl ortalama 20 kez Filipinler’i vuruyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı