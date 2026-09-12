Filipinler'deki feribot yangınında ölü sayısı yükseldi

Filipinler'in başkenti Manila'dan 117 yolcu ve 17 mürettebatla çarşamba günü yola çıkan "MV June Aster" adlı feribotta Palawan eyaletindeki turistik merkez Coron'a yaklaşıldığı sırada gece saatlerinde çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor. Filipinler Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, ekiplerin 41 kişinin daha cansız bedenine ulaşmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldiği belirtildi.

Yangın sırasında 30 yolcu ve 13 mürettebat üyesi olmak üzere 43 kişi kurtarılırken, 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Sahil Güvenlik yetkilileri, zehirli gazlar ve uzun süredir devam eden sıcaklık nedeniyle gemiye cuma günü girebilmişti. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, gemiden 30 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtilmişti.

Kayıp durumdaki diğer kişiler için arama çalışmaları devam ediyor. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.