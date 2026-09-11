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Gündem CHP'de Deniz Baykal dönemi! CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan görevden alındı
Gündem

CHP'de Deniz Baykal dönemi! CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan görevden alındı

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CHP'de Deniz Baykal dönemi! CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) dikkat çeken bir görevden alma daha yaşandı. CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Genel Merkez kararıyla görevden alındı. Özkan'ın yerine Deniz Baykal atandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığını yürüttüğü CHP'de sular durulmuyor.

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Genel Merkez kararıyla görevden alındı.

DENİZ BAYKAL DÖNEMİ BAŞLADI

Turgut Özkan'ın görevden alınmasının ardından CHP Bursa İl Başkanlığı görevine Deniz Baykal getirildi.

Baykal, CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.

CHP KARAR METNİ

Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve Genel Sekreter Rıfat Turuntay Nalbantoğlu imzasıyla yayımlanan CHP Genel Merkez kararında şu ifadeler yer aldı:

Bursa İl Başkanı Turgut Özkan ile Bursa İl Yönetim Üyeleri ve İl Disiplin Kurulu Üyeleri’nin durumu, 10 Eylül 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüştür. Yapılan değerlendirme neticesinde; adı geçenlerin CHP Tüzüğü’nün 25. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, gizli oyla ve oybirliği ile görevden alınmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararıyla, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultay ve sonrasında yapılan kurultaylar ile bu kurultaylarda alınan kararların hukuki geçerlilik taşımadığı kabul edilmiştir.

Bu kapsamda, Bursa İl Yönetimine ilişkin önceki atama ve görevlendirme işlemlerinin de geçerliliğini yitirdiği gözetilerek, anılan mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Bursa İl Başkanlığına Deniz BAYKAL’ın atanması, Merkez Yönetim Kurulu’nun 10 Eylül 2026 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. İl Yönetim Kurulu atamasına ilişkin karar ayrıca tarafınıza bildirilecektir.

 

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