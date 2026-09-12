Okullarda yeni dönem! Cep telefonları sınıfa giremeyecek

2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yaz tatilinin ardından milyonlarca öğrenci yeniden sıralarına dönerken yeni dönemde okullarda uygulanacak kurallar da belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler Genelgesi'nde, öğrencilerin dijital bağımlılıktan korunmasına yönelik tedbirler dikkat çekti.

Cep telefonu sınıfa girmeyecek

Bakanlığın genelgesine göre öğrencilerin sınıf içerisinde cep telefonu bulundurmamasına yönelik mevcut uygulama yeni eğitim öğretim yılında da sürdürülecek.

Düzenleme yalnızca öğrencileri kapsamıyor. Öğretmenler de sınıf içerisinde cep telefonu kullanmayacak. Böylelikle ders sırasında telefonların yol açabileceği dikkat dağınıklığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Dijital bağımlılıkla mücadele güçlendirilecek

Yeni dönemde öğrencilerin dijital imkânlardan doğru şekilde yararlanmasına yönelik rehberlik çalışmalarına da ağırlık verilecek.

Dijital bağımlılığa neden olan etkenler konusunda öğrencilerin farkındalıklarının artırılması hedeflenirken, ödev ve bilgilendirmelerde de Bakanlığın belirlediği dijital platform ve uygulamalar dışındaki araçların kullanımından kaçınılacak. Öğrenci ve veliler bu konuda yönlendirilecek.

“Dijital Esenlik” dönemi

MEB, öğrencilerin internet ortamında güvenli ve bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla “Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi” kapsamında hazırlanan içerikleri de eğitim süreçlerinde kullanacak.

Çalışmayla öğrencilerin çevrim içi haklar, dijital mahremiyet, siber güvenlik, dijital etik, duygu farkındalığı ve dijital esenlik konularındaki bilgi ve farkındalıklarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Sadece telefon değil, yeni kurallar da geliyor

Yeni eğitim öğretim yılında okul güvenliğinden kayıt işlemlerine kadar birçok alanda tedbir uygulanacak. Okul giriş ve çıkışlarının kontrollü yürütülmesi istenirken öğrenci kayıtlarının e-Okul üzerinden otomatik gerçekleştirileceği ve velilerden kayıt ücreti ya da başka bir isim altında zorunlu ücret alınamayacağı da bildirildi.

Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyallerin okullarda kullandırılmaması, velilerin yüksek maliyetli kırtasiye ürünlerine yönlendirilmemesi ve Bakanlık dışında hazırlanan öğrencileri sıralamaya tabi tutan deneme ve tarama sınavlarının yapılmaması da yeni dönemde uygulanacak hükümler arasında bulunuyor.

İlk dönem 22 Ocak'ta bitecek

14 Eylül Pazartesi başlayacak birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili ise 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, öğrenciler 8 Şubat'ta yeniden ders başı yapacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.